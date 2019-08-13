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11:59 13 Ağustos 2019
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    7 diploması var, iş bulamıyor: Kaymakam, milletvekili, bakan olacaktım ama şimdi işsizim

    © Sputnik . Sertaç Kayar
    Türkiye
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    Sertaç Kayar
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    Diyarbakır’da yaşayan 5 çocuk babası 41 yaşındaki Mehmet Ferit Avcı adlı vatandaş, 7 üniversite bitirip diploma aldı ama işsiz kalmaktan yine de kurtulamadı. Avcı “Hedefim önce kaymakam, sonra milletvekili, bakan olmak ve 4 yıllık lisans diplomamı alıp cumhurbaşkanı olabilmenin kapısını aralamaktı ama şimdi işsizim” diyor.

    Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kooperatif Mezrası’nda yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Ferit Avcı adlı vatandaş, Türkiye’de 1 milyonun üzerinde işsiz üniversitelilerden biri. Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı Çınarönü Köyü’nde (Cilîn) dünyaya gelen Avcı, köyde yaşanan bir kavgadan dolayı Bismil’e göç etmiş.

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    Büyük bir okuma isteğine olan Avcı, hem kendisi hem de çevresindekileri okumaya teşvik ediyor. Çocuklarını, kardeşlerini, yeğenlerini, arkadaşlarını okumaları için hem teşvik eden hem de destek veren Avcı, 80 yaşındaki annesini dahi okuma yazma kursuna göndermiş. Bin bir zorlukla okuyarak, farklı üniversitelerden mezun olan ve 7 diploma alan Avcı, yine de işsiz kalmaktan kurtulamadı.

    7 ÜNİVERSİTE DİPLOMASI VE SERTİFİKALAR

    5 çocuk babası olan Avcı, evli ve 5 çocuk sahibi olduğu dönemde Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, Anadolu Üniversitesi İktisat, Dicle Üniversitesi BMYO Organik Tarım, Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Adalet, Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun olarak diploma aldı. Avcı’nın ayrıca Öğretmenlik Pedagojik Formasyon, Öğrenci koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı, Eğitici Eğitimi Bilgisayar sertifikaları da mevcuttur. Buna rağmen işsiz kalan Avcı, umduğunu pek bulamadı.

    ‘OKUMA NİYETİ OLMAYAN ARKADAŞIMIN SINAV HARCINI YATIRDIM, ŞİMDİ 4. ÜNİVERSİTEYİ OKUYOR’

    Sputnik Türkiye’ye konuşan Avcı “Ben hayat boyu öğrenmeyi kendine ilke edinen ve bunu topluma aşılamaya ilke edinip tavsiye eden biriyim. Hiç okuma niyeti olmayan birçok bireye bunu aşılayıp bu sayede birçok kişi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu oldu. Bir arkadaşım lise mezunuyken hiç sınava girmeye niyeti yoktu. ÖSYM harcını ben yatırdım ve sınava girdi, kazandı. Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Doğal Gaz Tesisatı bölümlerinden mezun oldu ve şuan da Organik Tarım son sınıf öğrencisi. Yeğenlerimi de okumaya teşvik ettim. En büyüğü öğretmen olup şuan 3. Üniversiteyi okuyor. Ortancası da 3. Üniversiteyi, küçüğü de 2 üniversiteden mezun oldu” dedi.

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    ‘ASIL ZOR OLAN İNSANLARIN ÖNYARGILARI İLE MÜCADELE ETMEKTİ’

    Evli ve 5 çocuk sahibi olduğu dönemde okuyan Avcı, şunları söyledi:

    “Okumanın zorluklar vardı. Asıl zor olan da insanların ön yargıları ile mücadele etmekti. ‘Okuyan bütün insanlar işsiz, hala boş boş okuyorsunuz’ diyordu. Oysa benim hayat boyu öğrenme düşüncesiyle okuyup öğreniyordum illa ki okuduğum bölümde çalışacağım diye değil! Okurken evliydim. 5 çocuğum vardı. Üniversite hocam iş yerime ziyarete gelip, yoğunluğu görünce bu yoğunluk arasından nasıl okula gelip zaman ayırdığıma şaşırmıştı. Kaymakam olmak istiyordum ama daha lise son sınıfındayken abimin cezaevine düşmesi ile abimden dolayı güvenlik soruşturmasına engelle karşılaşacağımdan dolayı ve evin geçimi, işyerinde babama da yardımcı olmak için bir bocalamaya girdim. Zamanla ailemin ve çevremin yükü üzerime kalınca beklentilerime cevap olamadım.”

    ‘KAYMAKAM, MİLLETVEKİLİ, BAKAN, CUMHURBAŞKANI OLACAKTIM AMA ŞİMDİ İŞSİZİM’

    “Hedefim önce kaymakam, sonra milletvekili, bakan olmak ve cumhurbaşkanlığı şartlarından olan 4 yıllık Lisans diplomamı alıp cumhurbaşkanı olabilmenin kapısını aralamaktı” diyen Avcı şöyle devam etti:

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    “Bu vesileyle 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için başvurmama rağmen mülakata bile çağrılmadım. Siyasetin de liyakata göre yapılmadığı gerçeği ile yüz yüze kalarak hem kendim hem toplum adına hayal kırıklığı yaşadım. Daha ilkokul okurken çocukken halka tatlı satarak başladığım iş hayatına, tarım işçiliği, çiftçilik, esnaflık, hizmetli, eczacı kalfası, bekçi, memur, müdür Vekilliği gibi görevlerden sonra şimdi işsizim. Sadece iş ve eğitim tecrübelerim doğrultusunda Topluma gönüllü danışmanlık yapıyorum.”

    Avcı son olarak “Zor bir süreç benim için. Eşim ve çocuklarım fındık toplamaya gitti, ben de kanser olan ablam ile ilgilendim. Şimdi bir iş yapamıyorum. Yetkililerden, eğitim, iş ve halklar nezdindeki karşılığımın değerlendirmeye alınarak halka hizmet verebilmemin kapısını açmaları istiyorum” dedi.

    Etiketler:
    bakan, milletvekili, işsizlik, Okul, Üniversite, diploma
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