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16:32 13 Ağustos 2019
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    Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin

    Mehmet Ali Şahin'den Babacan yorumu: Şahsen sevdiğimiz genç bir arkadaşımızdır, üzüntü duyuyoruz

    © AA / Ersin Turan
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın öncülüğünde yürütülen parti kurma çalışmalarıyla ilgili olarak "Şahsen sevdiğimiz bir arkadaşımızdır, böyle bir davranış içerisinde olmasaydı çok daha iyi olurdu” yorumunda bulundu.

    © AA /
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    Kurban Bayramı’nı geçirdiği Karabük’te gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile ilgili olarak “Partiden istifa etti. 1-2 basın açıklaması olmuş çalışmayı yapıyoruz diye. Böyle bir davranış içerisinde olmasaydı çok daha iyi olurdu. Çünkü aynı kabinede görev yaptık. Şahsen sevdiğimiz genç bir arkadaşımızdır. Öyle bir çıkış yapmasından dolayı üzüntü duyuyoruz” dedi.

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da yeni parti hazırlığında olduğunu hatırlatan Şahin, şunları söyledi:

    “Bunların Türkiye'de yönetime gelmeleri mümkün değildir. Çünkü yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iktidar olmak için yüzde 50 artı bir öngörüyor. Bunlar ne kadar oy alacak. Bizden biraz koparacaklarını umuyor. Peki ne yapmış olurlar? 2023’e gelmiş olalım, parti kurabilirler belki cumhurbaşkanına aday çıkarabilirler. Belki ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini engelleyelim diye bir gayret içerisinde olabilirler. Recep Tayyip Erdoğan’sız Türkiye istiyor birileri. Yıllardır Erdoğan'la yola çıkmış ve Türkiye'ye hizmet etmiş olan bu arkadaşlarımız Erdoğan'sız bir Türkiye projesine destek vermiş olmaları üzüntümüz arttırıyor. Bir netice almaları mümkün değil."

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    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kurulacak yeni partilerdeki rolüne dair iddialara da değinen Şahin, şunları söyledi:

    "İddia diyoruz çünkü elimizde bir veri yok. Belki 2023'te yeni kuracakları partinin adayı olarak ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bulunduğu Millet İttifakı ile temasa geçerek Abdullah beyin cumhurbaşkanı aday olmasını düşünüyor olabilirler. Ancak köprünün altından çok sular geçti. Cumhuriyet Halk Partisi artık Abdullah Gül'e oynamaz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki başarısı başka arayışlara iter Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Dolayısıyla bu yeni partinin Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı yapması ve bu hedefe ulaşması pek mümkün görünmüyor.” 

    Etiketler:
    Üzüntü, Yeni Parti, AK Parti, Ali Babacan, Mehmet Ali Şahin
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