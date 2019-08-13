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18:03 13 Ağustos 2019
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    Ayhan Bilgen

    Bilgen: Kars Belediyesi'ne ait çok sayıda demirbaş kayıp, 'buna tenezzül edilir mi' diyebileceğimiz durumlar gördük

    İHA
    Türkiye
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    Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, belediyede çok sayıda demirbaş malzemenin kayıp olduğunu belirtti ve "Bu durum ne belediye mevzuatına uyar ne de siyasi etikle izah edilebilir. Kayıp büyük araçlardan taşınır ekipmanlara kadar 'buna tenezzül edilir mi' diyebileceğimiz durumlar gördük" dedi.

    HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen
    © AA /
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    Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, belediyedeye ait demirbaş listesinde çok sayıda eksiklikler olduğunu belirtti. 

    Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, yerel seçimlerde MHP’den HDP’ye geçen Kars Belediyesi’ne ait birçok araç gereç envanter kayıtlarda yer almasına rağmen ya bulunamadığı ya da başka belediyelere veya kişilere tahsis edildiği belirtildi.

    Kars Kent Konseyi de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada belediyeye ait 460’ın üstünde demirbaşın kayıp olduğunu söyledi. Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen kayıplarına örnek verirken, “Belediyeye ait bir su tankeri özel bir çiftliğin hizmetine gönderilmiş” dedi.

    ‘BELEDİYEYE AİT HALILARIN BİRİLERİNE HEDİYE EDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİK’

    HDP’li Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, belediyeye ait kayıp malzemelerle ilgili, “Ne yazık ki dördüncü ayı geride bırakmamıza rağmen tespitini yeni yaptığımız envanterler var” diyor. Görevi devralırken kendilerine malzeme dökümlerinin verilmediğini söyleyen Bilgen, demirbaş listesinin güncellenmesi için girişimlerde bulunduklarını ve girişimler sonucu yeni bilgilere ulaştıklarını ifade etti. Bilgen, “Fark ettik ki demirbaş kaydı yapılmamış ama faturası olan satın almalar ortaya çıkmaya başladı” diyerek şunları söyledi: “Bunları ancak ihtiyaç olduğunda tespit edebildik. Örneğin el halısı kursu açmak için girişimde bulunduk. Soruşturmalarımız sonucunda belediye halılarının birilerine hediye edildiğini öğrendik. Ya da su tankerlerinden büro malzemesine ve bulaşık makinesine kadar çok sayıda malzemenin belediye tarafından satın alındığını bu malzemelerin de kişisel hizmetlere tahsis edildiğini öğrendik.”

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    Bilgen, çoğu malzemenin ilgisiz kurumlara devredildiğini de söyleyerek şöyle devam etti: “Örneğin belediyeye ait bir su tankeri birinin özel çiftliğine gönderilmiş. Bir takım büro malzemeleri bir siyasi partiye gönderilmiş. İlginç olan durum da şu ki bu malzemelerin devriyle ilgili sanki yasalmış gibi tutanaklar tutulmuş. Bu durum ne belediye mevzuatına uyar ne de siyasi etikle izah edilebilir. Kayıp büyük araçlardan taşınır ekipmanlara kadar ‘buna tenezzül edilir mi’ diyebileceğimiz durumlar gördük.”

    Belediyeyi devralırken ‘ilginç manzaralarla karşılaştıklarını’ da belirten Bilgen şöyle devam etti, “Biz göreve başladığımızda karşılaştığımız manzara şuydu: Personelin işe gelişlerinde imza attıkları kağıtlar için bile ‘satın alınamadığı için A4 kağıt yok’ denilen bir manzarayla karşılaştık. Gerekçesini sorduğumuzda birimler, ‘Çünkü alamıyoruz’ diyordu. Son aylarda bu kadar kötü bir tablo ortaya çıkmıştı. Şu anda bütün sorunları çözdük diyemeyiz. Acil ihtiyaçların karşılanması için sorunlar çözülmeye başladı. Tabii ki bu belediyecilik açısından asgari hizmetlerdir. Önümüzdeki dönemde yatırımlara başlayacağız. Kağıt alma imkanı kalmamış, çöp toplama imkanı kalmamış bir belediyeden tesis kuran, yatırım yapan, işletmeler oluşturan bir noktaya gelmek elbette halkın sahiplenmesinin ve çalışanlarımızın da artık buna uygun bir pozisyon almasının bir sonucudur.”

    Kentteki sorunların tespiti ve yerel ihtiyaçların giderilmesi için Kars Kent Konseyi’nin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bilgen sözlerine şöyle devam etti: “Kars Kent Konseyi şehirde katılımcı demokrasi açısından son derece önemli. Şehrin ihtiyaçlarının karşılanmasında kent konseylerinin güçlendirilmesi konusunda şehirde sorumluluk alınmasını destekliyoruz. Kars Belediyesi gibi son derece büyük borca sahip şehirlerde meslek odalarının, kurumların kent konseyinin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda alacağı sorumlulukları önemsiyoruz.”

    HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen
    © AA /
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    Kars Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Onur Naci Karahancı da geçtiğimiz hafta yazılı bir açıklama yaptı. Konseyin uzun süredir çalışamaz halde olduğunu ifade eden Karahancı, “Kent Konseyimiz bundan önceki dönemlerde çalışmalarını yürüttüğü binalardan ne yazık ki çıkmak zorunda kalmıştır. Mevcut binamızın erişimi zor, fiziki koşulları yetersizdir. Kent konseyimizin çalışmalarına uygun bir bina tahsisi için hem belediye hem de valilik nezdinde girişimlerimiz oldu ve kurumlarımızın bu konuda da desteklerini bekliyoruz” dedi.

    Geçmiş dönemden bu yana kayıp envanterle ilgili açıklama yapan Karahancı, tespit edilebilen envanterler hakkında şu bilgileri paylaştı: “260 adet demir sandalye, 40 adet kadife sandalye, 40 adet ahşap sandalye, 19 adet avize, 9 adet aplik, 30 adet masa, yaklaşık 15 adet bilgisayar, 1 adet buzdolabı, 1 adet bulaşık makinesi, 1 adet fırın, 1 adet makam odası takımı, 1 adet asansörlü engelli aracı, 1 adet güvenlik kamerası seti.”

    Zorlukları aşmak için tüm kurumları destek olmaya davet eden Karahancı, “Mevcut zorlukları hep birlikte aşacağımıza, her geçen gün daha da güçleneceğimize inanıyoruz. Kent konseylerinin olmazsa olmazı meclis ve çalışma grupları için de çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz” diye konuştu.

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