Bodrum Havalimanı'nda facia kıl payı atlatıldı

Uçuş kulesinden kalkış izni alan pilotlar, uçağın hızlanıp pistten teker kestiği anda bir helikopterin alana inişe geçtiğini fark etti. Pilotların ani bir refleksle yeniden piste teker koymasının ardından uçak, sert fren yaparak yavaşlatıldı ve helikoptere çarpmaktan son anda kurtarıldı.
Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olayın ardından uçak, yeniden park alanına döndürüldü. Yolcuların uçaktan indirilip salona alındığı öğrenildi.
sevgili ismail bey tam uçağa binerken içime kaza ihtimali doğdu.dua ile girdim ve uçak havalanırken de devam ettim uçak birden piste sert bir iniş yapıp hızla yürümeye başladı Ani fren yapınca da helikopterin üzerimizde iniş yaptığını öğrendik bodrum hava alanındayız sevgiyle— Hüseyin Hatemi (@Elifhevav) August 13, 2019
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