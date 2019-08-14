Marmara Adası için 'ağaçlandırma seferberliği' başlatılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Pakdemirli, dün saat 12.50'de çıkan ve yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına alınan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yangında 7 hektarlık koruluk alandan 2 hektarının zarar gördüğünü ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:
Bakan Pakdemirli, ağaçlandırma kapsamında, zeytin, badem ve fıstık çamı ağaçlarıyla bölgedeki ormanlık alanı zenginleştireceklerini ifade etti.
Orman yangınlarında insan hatası oranının yüzde 90 olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Özellikle yaz günlerinde sıcağın arttığı ve nemin düştüğü ortamlarda ormanlar çıra vazifesi görüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor" uyarısında bulundu.
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