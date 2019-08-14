AK Partili Özmen: Hep 18 yaş heyecanı ile durmak yok yola devam

AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Bugün Partimizin kuruluşunun 18. yıld önümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Kuruluşundan kısa bir süre sonra milletimizin teveccühü ile tek başına iktidar olan partimiz 18 yıllık sürecin 17 yılından bu yana tek başına iktidar olarak ülkemizin demokratikleşmesi ve ekonomik açıdan gelişmesi bakımından önemli mesafeler kat etmiştir" dedi.

Özmen şöyle devam etti:

"Ulaşım, sağlık ve eğitim gibi alanlarında çağı yakalayan ülkemiz, son dönemde Milli Savunma Sanayi noktasında da önemli bir mesafe kaydederek yerlilik oranını yüzde 70'ler seviyesine kadar taşımıştır. Bu süreçte vesayet kurumlarına karşı önemli bir mücadele veren Partimiz bu süreçleri de Milletimizin lehine kazanımlar ile başarılı bir şekilde atlatmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ülkemizde, milletimizin kararı ile gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliği milletimizin lehine daha hızlı ve daha kararlı bir şekilde hizmet etmenin önü de açılmıştır. Birinci yılını doldurduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde özellikle ekonomide yaşatılmaya çalışılan bir takım dar boğazlar etkin ve hızlı karar mekanizmaları ile en az sıkıntı ile bertaraf edilmiştir. Bu süreçte girdiği tüm seçimlerden milletimizin teveccühü ile birinci parti olarak çıkan AK Parti'miz bundan sonra da öyle inanıyoruz ki yine Milletimizin tercihi ile uzun yıllar ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşması için tüm kadroları ile hizmet edecektir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olağan kongre sürecini başlattığını kaydeden Özmen, “Yine 18. yılı ile beraber Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Kongre sürecinin başlayacağı müjdesini vermiştir. Her kongre döneminden güçlenerek ve tazelenerek çıkan Partimiz, bu kongre döneminden de güçlenerek ve 2023 hedeflerine yürüyecek genç ve dinamik kadroları ile çıkacaktır. Bu yıl yapılan yerel seçimler neticesinde milletimizin bize verdiği mesajı alan AK Parti'miz milletin ve seçmenin bu noktadaki beklenti ve taleplerini de en kısa sürede gidererek milletin gönlündeki yerini pekiştirecektir. Bununla birlikte güney sınırlarımızda ve Doğu Akdeniz'de de Milletimizin hukukunu koruma noktasında en büyük gayreti gösteren Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki hükümetimiz bu noktada milletimizin haklarını savunma konusunda tüm kararlılığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

'HEP 18 YAŞ HEYECANINDA OLACAĞIZ'

AK Parti’nin kuruluşunu gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına teşekkür eden Özmen, mesajını su sözlerle tamamladı:

“İllerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, mahalle ve köylerimizde bu büyük ve kutlu yolda yıllardır bizim ile birlikte yürüyen ve ipi göğüsleyen partimizi teşkilatlandıran tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Partimizde görev yapıp ahirete göçmüş tüm yol arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Görev almış tüm yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz.

Ve diyoruz ki; henüz yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşası için Genel Başkanımızın liderliğinde Lider ülke Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar ve sonrasında; ‘Dünya 5'ten büyüktür’ sözü çerçevesinde adil bir dünyanın tesisi için hep birlikte gayret edeceğiz. Medeniyet mücadelemizin kıyamete kadar devam edeceği bilinciyle asla yorulmayacak, aşk ile çalışacağız. 18 yaşında ve hep 18 yaş heyecanı ile durmak yok yola devam diyerek hedeflerimize diri ve emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu vesileyle geleceğin teminatı olan Partimizin 18. kuruluş yıldönümünün hayırlara vesile olmasını diliyoruz”