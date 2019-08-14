CHP'den il örgütlerine mesaj: 'Doğru da olsa söylenecek tek bir cümle, rakibin eline çok önemli bir fırsat verebilir'

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP Genel Merkezi’nden örgüte gönderilen uyarılar özetle şöyle:
"Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli. Röportaj ve televizyon programlarında konu ile ilgili gelen ısrarlı sorulara, dini konuların siyasilerin değil konu ile ilgili ilahiyat kökenli akademisyenler ile din alimlerinin cevap vermesi gerektiğine vurgu yapılmalı. Siyasilerin din konuşmasının dini siyasete alet etmek olduğu vurgusu yapılabilir. Camiye, kışlaya ve okullara siyaset sokulmamalı.
Türk ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı. Doğru da olsa söylenecek tek bir cümle rakibin eline çok önemli bir fırsat verebilir.
Türkiye’nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik daima birleştirici bir söylemde bulunulmalı. Söylemlerimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydasından hareket etmeli.
'KOL KIRILIR...'
PARTİ POLİTİKASINA UYGUN MESAJ
Söylem oluştururken unutulmaması gereken yegane husus; doğru, güncel ve ilkeleri kapsar olmasıdır. Söylemleriniz tamamen doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiği son derece önemlidir. Püf noktası; kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir.
HERKESİ MUHATAP ALMA
Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli.”
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