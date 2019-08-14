'Çocukların sağlıklı gelişimi için her balkona saksı ve fide'

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Balkonda üretelim’ sloganıyla başladığı proje kapsamında ilk etapta 350 gönüllü ailenin balkonlarına saksı içinde çimlendirilmiş ve dikilmiş olarak soğan, patlıcan, maydanoz ve biber fideleri dağıtıldı.

Çocuklara ve ebeveynlerine saksıda sebzenin nasıl yetiştirileceği ve bakımının nasıl yapılacağı, bitkilerin ne sıklıkla sulanacağı gibi bilgiler verildi. Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, bu projenin amacını şu sözlerle anlattı:

“Artık çocuklar sitelerde, apartmanlarda, kapalı ortamlarda büyüyor. Toplumumuzun ruh sağlığı için, sosyal barış için, çocuklarımızın gelişimi için çok faydalı olacak diye düşünüyoruz. Sofraya gelen gıdanın bir hikâyesi, bir alınteri var. Çocuklarımızın bunu kavraması lazım. Bu nedenle evlerin balkonlarında, teraslarında saksılarda, bir takım sebze ve meyveyi yetiştirmeyi önemsiyoruz. İklim kuşağımız ve ovalarımız çok avantajlı olmasına rağmen bir bakıyoruz ki, en temel ürünleri ithal eder duruma düşmüşüz. Bu bizi rahatsız etti. En azından çocuklarımızı mevsiminde üç-beş kök sebze ile de olsa bunu öğrenecek, gelişimi için çok faydalı olacak. Hem de balkonlarımız güzelleşecek.”