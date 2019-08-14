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    15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Selahattin Demirtaş, “Türkiye’de bir darbe girişimi yaşandı. Parlamento bombalandı ve yüzlerce insan katledildi. HDP olarak darbelerden, askeri vesayetten çok çektik. Parti olarak darbenin bizi kurtaracağına inanmadık. Biz öz gücümüze inandık” dedi.

    Demirtaş'tan Babacan yorumu: İleri demokrasinin adresi olmayacaklar

    © Sputnik / Ömer Faruk Baran
    Türkiye
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    HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti hakkında "İleri demokrasinin adresi olmayacaklarını şimdiden söyleyebiliriz. Merkezinde sol hareketlerin olduğu bir demokrasi bloku dışında hiçbir alternatif ne gerçekçi olabilir ne de umut" ifadesini kullandı.

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 18 Eylül'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görülecek duruşma öncesi Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in sorularını yanıtladı.

    Selahattin Demirtaş
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    AİHM'den Demirtaş kararı: İfade özgürlüğü ihlal edildi
    AİHM'den hak ihlaline yönelik karar çıkmasını beklediklerini ifade eden Demirtaş, "Bizim hukuki argümanlarımız son derece güçlü, delilli, belgelidir. AİHM şaşırtıcı bir kararla kendi içtihatlarından sapmazsa AKP hükümeti aleyhine ihlal kararları çıkacağına inanıyorum" dedi.

    Demirtaş'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

    AİHM’de 18 Eylül tarihinde görülecek duruşma öncesinde özgürlüğünüzü talep eden bir sosyal medya kampanyası başlatıldı. Dünya listelerine ilk beşe giren bu kampanyada dört bir yandan birçok insanın desteğini aldınız. Bu kampanya hakkında neler söylemek istersiniz?

    Türkiye’de binlerce siyasi tutsağın hukuk dışı bir şekilde cezaevlerinde tutulduğunu sadece Türkiye toplumu değil, dünya kamuoyu da yakından biliyor. Otoriter AKP rejimi, başını deve kuşu gibi kuma gömerek hakikatlerden kaçmaya çalışsa da herkes Türkiye’deki faşizan yönetim anlayışının yarattığı zulümlerin farkındadır. Bu nedenle, benim adımı sembolleştirilen, bütün siyasi tutsakların özgürlüğünü isteyen kampanyalar, demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak ele alınmalıdır. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi gelişmeden siyasi tutsakların özgür olması da mümkün değildir. Bizim özgürlüğümüz ve kaderimiz, halkın özgürlüğüyle doğrudan bağlıdır. Siyasi tutsaklara özgürlük kampanyasına destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bulundukları her yerde faşizmin geriletilmesi ve demokratik bir Türkiye için mücadelelerini yükseltmeye davet ediyorum.

    'DÜNYADA BASKILARDAN BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLEN HİÇBİR MAHKEME YOK'

    Yaklaşan AİHM duruşmasını değerlendirir misiniz? Ne gibi bir karar çıkmasını bekliyorsunuz? İç hukuk ve iktidar bu karara “saygı” duyar mı?

    Bir defa şunu açıkça belirtmemiz gerekir ki dünyada politik etkilerden ve baskılardan bağımsız çalışabilen hiçbir mahkeme yoktur. AİHM’in de özellikle son birkaç yıldır Avrupa’daki siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenen kararlar verdiğini veya karar vermeyi geciktirdiğini görebiliyoruz. Avrupalı kurumların, mülteciler konusunda Türkiye ile iyi geçinebilmek için AB değerlerinden uzak, ilkesiz tutumlar içine girdiğini gözlemleyebiliyoruz. Her ne kadar AİHM bunlardan en az etkilenen kurum olsa da, hiç etkilenmediğini söylememek doğru olmaz.

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Demirtaş: AYM kararına karşı imza atan '1066 akademisyen' bu darbeci askerleri ve onların suçlarını savunmuş olmuyor mu?
    AİHM’nin alt dairesi, 20 Kasım 2018 tarihinde tahliyeme karar vermiş olmasına rağmen, AKP rejiminin açık ve baskı tehditleri nedeniyle, mahkeme bu kararı uygulamadı. Biz de hükümet de AHİM’e itiraz edince, Büyük Daire duruşma yapmaya karar verdi. Bizim hukuki argümanlarımız son derece güçlü, delilli, belgelidir. AİHM şaşırtıcı bir kararla kendi içtihatlarından sapmazsa AKP hükümeti aleyhine ihlal kararları çıkacağına inanıyorum. Böylesi bir karar, hem Türkiye’de yargıya ve parlamentoya yol gösterici olacak hem de Avrupa’da giderek büyüyen otoriterleşme tehdidine verilmiş önemli bir cevap olacaktır.

    Türkiye’de mahkemelerin AİHM ve AYM kararlarını tanımama gibi bir yetkileri yoktur. AKP iktidarının ise hesabına gelmeyen hiçbir yargı kararına saygı göstermediğini ve göstermeyeceğini geçmişteki pratiklerinden biliyoruz. Ancak bizim de hukuki ve siyasi mücadelemiz her koşulda devam edecektir. Yine AİHM’nin benimle ilgili vereceği karar, tutuklu yüzlerce siyasetçi için emsal olacaktır.

    'GELECEĞİN 'DEMOKRATİK CUMHURİYETİ' HDP'SİZ İNŞA EDİLEMEZ'

    HDP, önceki hafta Merkezi Örgütlenme Konferansını düzenledi. Kongre sürecine kadar çeşitli buluşmalar gerçekleştirilecek. Geride kalan konferansı ve buradaki katkıları ne şekilde yorumlarsınız?

    © AA / Volkan Furuncu
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    HDP, kendini kesintisiz bir şekilde özeleştiriye açık tutan bir partidir. Sadece seçim süreçlerinde değil, her dönemde parti örgütü ve halkla ilişkiler mutlaka masaya yatırılır. 2020’nin başlarında yapılması düşünülen HDP Büyük Kongresi öncesinde, örgütlenme sorunları başta olmak üzere yaşanan tüm sorunlar açık yüreklilikle, cesaretle tartışılmış ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Halkın, siyasetin öznesi haline gelebilmesi, siyasete doğrudan katılım mekanizmaları, parti içi demokrasi, yerel yönetimlerde hizmet odaklı demokratik hamleler, kadınların ve gençlerin siyasete daha aktif katılmaları, yeni anayasa ve demokrasi ittifaklarıyla birlikte savaşa karşı barış mücadelesinin yükseltilmesi konularında ciddi kararlaşmalara gidilmiştir. Tüm parti kadrolarımızın, ama özellikle HDP’yi emeğiyle, alınteriyle, canı ile var etmiş halkımızın bu kararlara mutlaka sahip çıkması ve uygulamaları takip etmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde HDP’nin barış ve çözüm odaklı politikasını büyüteceğine inanıyorum. Geleceğin 'Demokratik Cumhuriyeti' HDP’siz inşa edilemez. Eminim ki HDP de buna hazır olacaktır.

    'CHP KRİTİK KONUMDA'

    AKP içerisindeki muhalif oluşum, sıcak siyasetin ilk gündem maddeleri arasında yer alıyor. Babacan yayımladığı son bildiride, 'ileri demokrasi' vurgusu yaptı. AKP kurucusunun bu değerlendirmelerini nasıl yorumluyorsunuz? AKP içerisinden çıkan oluşumların ileri demokrasi vaadi ne derece tutarlıdır?

    Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin
    © AA / Ersin Turan
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    AKP’den ayrılarak parti kuracaklarını söyleyen kesimlerin nasıl bir program ve kadroyla yola çıkacaklarını bilmiyoruz. Bunların AKP tabanını etkileme gücünün olup olamayacağı da belli değil. Ancak ileri demokrasinin adresi olmayacaklarını şimdiden söyleyebiliriz. Merkezinde sol hareketlerin olduğu bir demokrasi bloku dışında hiçbir alternatif ne gerçekçi olabilir ne de umut.

    Ancak yine de merkez sağda, otoriter faşizan AKP-MHP blokunun içinden liberal bir sağ çizginin çıkması, faşizmi geriletmek açısından önemli olabilir. HDP her halükârda demokrasi ve barış çizgisinde ısrarcı olacaktır. Burada kritik konumda olan CHP’dir. CHP, demokrasi bloğuna yüzeysel ve pragmatik yaklaşmaktan vazgeçerek açık, şeffaf ve ilkeli bir demokrasi blokunun parçası olmalıdır. Bunu geciktirir veya tedirgin yaklaşmaya devam ederse bundan faşizm kazançlı çıkacaktır.

    'TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASI İLK GÜN DE YANLIŞTI ŞİMDİ DE YANLIŞ'

    Suriye’de barış koridoru ve güvenli bölge tartışmaları sürüyor. 'Fırat'ın doğusuna operasyon' da iktidar tarafından dillendiriliyor. Bu söylemi neye bağlıyorsunuz? Öte yandan Suriye'ye yeni bir müdahale ne gibi sonuçlar doğurur?

    Türk askeri - tüfek
    © AA /
    ‘Türkiye ve Suriye Fırat’ın doğusunda birlikte hareket etse ne ABD ne de YPG bölgede kalabilir’
    Türkiye’nin Suriye politikası ilk gün de yanlıştı şimdi de yanlış. Siz bir dış politikayı, sadece birilerinin kaybetmesi üzerine, yani Kürtler ve Esad’ın kaybetmesi üzerine kurarsanız zaten baştan kaybetmişsiniz demektir. Türkiye’nin Suriye politikası birilerine kaybettirmek değil, Türkiye’ye kazandırmak olmalıydı. Bunun da en akıllıca yolu, Kürtler ve Esad dahil, Suriye’deki bütün kesimlerle diyalog kurabilme kapasitesini canlı tutmak olmalıydı. Ama ırkçı, mezhepçi ve yayılmacı dış politika anlayışı, Türkiye’yi Suriye’de cihatçıları desteklemeye kadar götürdü. Suriyeli Kürtler işbirliği için gözünü Türkiye’ye dikmişken AKP iktidarı cihatçılarla işbirliği yapmayı tercih etti. Bu da, Kürtleri adım adım ABD ve Rusya’ya doğru itmiş oldu.

    Bugün imkânsız gibi görünen ama en gerçekçi, en mantıklı ve kazandırıcı olan şey Suriyeli Kürtler ile Türkiye’nin doğrudan görüşmesi ve işbirliğine gitmesidir. Savaş ve işgal girişimleri Türkiye’yi çok daha büyük tehditlere açık hale getirir. Savaş ısrarından vazgeçip Suriyeli Kürtlerle diyalog ve işbirliği ortamı geliştirilmelidir. Umarım CHP’nin yapacağı Suriye Konferansı’nda da Kürtler görmezden gelinmez. PYD’nin davet edilmemesini anlayabiliyorum ancak Kürtler bir şekilde kendilerini o konferansta açıklayabilmelidir.

    'TÜRKİYE'NİN DOĞASI İNSAFSIZCA SATILIYOR'

    Kaz Dağları ile birlikte, doğa katliamına yol açan projeler kamuoyunun gündeminde daha çok yer almaya başladı. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Kaz Dağları
    © Fotoğraf : Twitter/ckalebelediye
    CHP'li Karaca: Kaz Dağları davasında bilirkişi imzası şaibeli
    AKP iktidarı, kapitalizmin ve neoliberalizmin 20-30 yıl önceki en vahşi halini kendi ülkesinde uyguluyor. Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada, Japonya gibi ülkeler dahil, çok sayıda kapitalist devlet, kendi ülkelerindeki doğa katliamlarını en aza indirecek tedbirleri alarak risklerin tamamını 3’üncü dünya ülkelerine havale etti.

    Siz bugün Kanada’da bu kadar acımasızca ağaç kesip böylesine tehlikeli bir şekilde altın arayamazsınız. Ama Kanadalılar bunu Türkiye’de rahatlıkla yapabilirler. Bugün artık Türkiye’nin bütün doğal güzellikleri utanmazca, insafsızca sermayeye peşkeş çekilmektedir. İşin daha hazin ve vahim tarafı ise AKP iktidarının bu yolla yabancı sermayeyi ülkeye çekmiş olmayı başarı hikayesi gibi sunmasıdır. Neoliberalizmin kesintisiz büyüme ve aşırı tüketime dayalı işleyişi, doğanın tüm kaynaklarını da sermayenin hizmetine sunmaktan çekinmez. Mevcut ekonomik kriz derinleştikçe, AKP iktidarı daha ağır ekolojik felaketlere yol açacak peşkeşleri sürdürecektir. Oysa onurlu bir yaşam için, yeteri kadar gelir için, işsizliğin önlenmesi için kapitalizme mecbur değiliz.

    Etiketler:
    AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Beşar Esad, Ali Babacan, Suriye, Kaz Dağları, CHP, AK Parti, Selahattin Demirtaş, HDP
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