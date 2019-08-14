Erdoğan'dan AK Parti'nin 18. yılına dair mesaj: Dün bitti, geçti gitti, bugün yeni bir gündür

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümüne dair yayınladığı mesajında "Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür" dedi.

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 'Erdemliler Hareketi' ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini aldı. 'Erdemliler Hareketi', 14 Ağustos 2001'de 'AK Parti' adıyla siyaset sahnesine girerek 17 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 18. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletim,

AK Parti, partilerden bir parti değil, bir millet hareketi olarak çıktığı bu yolda 18'inci yılını kutluyor. AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü anlamak gerekir. Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. Bu anlayıştan hareketle 18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte 'Tek millet, tek bayrak, tek vatna, tek devlet' ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."