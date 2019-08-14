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    Pakdemirli: Hasankeyfliler 160 metrekarelik müstakil modern evlerde yaşamlarını konforla sürdürecek

    © AA / Tarım ve Orman Bakanlığı
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hasankeyf'in yeni yerleşim yerinde tamamlanan 710 konut ile ticaret merkezindeki 98 iş yerinin anahtarlarının hak sahiplerine dağıtıldığını söyledi. Pakdemirli, "Hasankeyfliler, 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde yaşamlarını konforla sürdürecek" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamında çalışmalarda sona gelindi.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    DSİ’den, Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı için uyarı
    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bekir Pakdemirli, Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerinde tamamlanan 710 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, ticaret merkezindeki 98 iş yerinin anahtarlarının da hak sahiplerine dağıtıldığını bildirdi. 

    Projeyle Hasankeyf'in Türkiye'nin gözde ilçelerinden olmasını hedeflediklerini belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

    "Eski Hasankeyf'in yerleşim alanı 500 dekar iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki 3 bin dekar alana inşa edildi. Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, kaymakamlık, belediye hizmet binası, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı."

    'YARIM MİLYAR LİRALIK ÖDENEK AKTARILDI'

    Hasankeyf
    © AFP 2019 / STR
    Vali'den Hasankeyf açıklaması: Göl kazandık
    Yeni yerleşim yerinin bölge mimarisine uygun inşa edildiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Yatay mimarinin uygulandığı alanda Hasankeyfliler, 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde yaşamlarını konforla sürdürecek" değerlendirmesinde bulundu. 

    Pakdemirli, yeni Hasankeyf'te tarihi eserlerin sergileneceği kültürel ve eğitim alanı oluşturulduğunu, böylece tarihe de sahip çıkıldığını belirterek, inşaatı tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edilen alanın, yörenin tarihi ve kültürel geçmişinin sergileneceği büyük bir turizm yeri olarak planlandığını bildirdi. 

    Söz konusu alana, başta Zeynel Bey Türbesi olmak üzere, birçok tarihi eserin taşındığına işaret eden Pakdemirli, "Bugüne kadar yaklaşık 500 milyon, yani yaklaşık yarım milyar liralık yeniden yerleşim ödeneği de TOKİ Başkanlığına aktarıldı" ifadesini kullandı. 

    Etiketler:
    Ilısu Barajı, Devlet Su İşleri (DSİ), Hasankeyf, Batman, Bekir Pakdemirli
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