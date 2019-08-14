TürkAkım’ın Kıyıköy alım terminalinin yüzde 95’i tamamlandı

İnşaat çalışmaları program doğrultusunda ilerliyor, gaz sevkiyatının ise 2019 yılı bitmeden başlaması planlanıyor.
TürkAkım’ın inşasında yer alan uzman sayısı ise 1700 kişiye ulaştı. Alım terminali Kıyıköy yakınlarında inşa ediliyor.
TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin Kıyıköy’deki alım terminalinin inşasının yüzde 95’i tamamlandığı belirtildi.
İnşaat çalışmaları program doğrultusunda ilerliyor, gaz sevkiyatının ise 2019 yılı bitmeden başlaması planlanıyor.
TürkAkım’ın inşasında yer alan uzman sayısı ise 1700 kişiye ulaştı. Alım terminali Kıyıköy yakınlarında inşa ediliyor.
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