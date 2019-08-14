MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması: İHA'lar göreve başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.