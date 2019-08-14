MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması: İHA'lar göreve başladı

''ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
Bölgede insansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır''.
2. Bölgede insansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır.https://t.co/ssk7nFGtwq#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2019
Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında ABD'li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığı belirtildi.
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