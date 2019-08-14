İstanbul Havalimanı'nda araç çalışanların üzerine düştü: 1 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Havalimanı'nda TGS'ye ait araç bakım atölyesindeki bir araç çalışanların üzerine düştü. 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları'nın (THY) iştiraki olan yer hizmetleri şirketi TGS'ye ait araç bakım atölyesindeki bir araç çalışanların üzerine düştü.

AirportHaber'de yer alan habere göre, yaşanan olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçinin de ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

TGS yer hizmetleri şirketinin İstanbul Havalimanı’nda bulunan araç bakım atölyesinde forklifte alınarak bakım yapılan bagaj çekicisi çalışanların üzerine düştü. Olayda TGS çalışanı Erkan Şengül hayatını kaybederken Mümin Özgül de ağır yaralandı. #dokuz8 pic.twitter.com/Rbtb5e2YFH — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 14 августа 2019 г.

​Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen işçinin adının Mümin Özgül, hayatını kaybeden işçinin ise Erkan Sengül olduğu belirtildi.

Öte yandan havalimanı içinde 2 dakikalık mesafedeki ambulansın olay yerine 25 dakika sonra gelmesinin tepkilere neden olduğu kaydedildi.