İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokak hayvanları talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

700 dönüm arazi üzerine kurulu İBB'ye ait hayvan barınağındaki birimleri gezen İmamoğlu, Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun'dan tesisle ilgili bilgiler aldı.

İBB Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ndeyiz. https://t.co/7GjsDjAJ7g — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 14 августа 2019 г.

​Sokak hayvanları meselesinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul'un sokak hayvanları konusunun birkaç dezavantajı var. Hukuki düzenlemeleri var. İnsanların, toplumun bilinçlendirilmesi konusundaki sorunları var. Sahiplendirme konusundaki süreç yönetimi var. Bizim burada çok aktif bir kampanya yönetmemiz lazım. Özellikle sahiplendirme konusunda. Doğal alanların korunması da önemli. Olay, aslında bütüncül bir mesele" dedi.

Konunun hassasiyetinden dolayı yaşanan yargısız infazlara dikkat çeken İmamoğlu, "Bu konu, sahada bilgi kirliliği üzerinden konuşulmamalı. Yani ne yargısız infaz olmalı ne de bir kusur varsa, giderilmeme konusunda kurum olarak bizlerin inat yapmaması lazım" ifadesini kullandı.

Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ni inceledik. Sokak hayvanlarının tedavi ve aşılama faaliyetlerinin yanı sıra, gönüllülerle beraber sahiplendirme ve bakım için ekipler kuracağız. Ekim sonunda da sokak canlıları ve ilgili sorunların çözümü için manifesto açıklayacağız. pic.twitter.com/EetrG9DyFM — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 14 августа 2019 г.

​'BİR MANİFESTO OLUŞTURMAMIZ LAZIM'



Konuyla ilgili eylül ayı içerisinde çalıştaylar yapılması talimatı veren İmamoğlu, ekim sonu itibariyle bir manifesto oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu, "Bir hedef koyarak, ekim sonunda İstanbulluya, sokak canlıları ile ilgili bir manifesto oluşturmamız lazım. Bence makul bir süre. Bu hedefi koyalım. Ondan sonra, biz bu alanı, barınma yerini, rehabilitasyon noktalarını, ameliyathaneyi ya da işte hayvan hastanesini nasıl değerlendireceğimize, nasıl yapacağımıza hep beraber karar verelim. 39 ilçe işin içinde olacak. Her soruya cevap vermemiz lazım. Vatandaş bilgi sahibi olmayabilir, sorgulayabilir, suçlayabilir ama cevabımız olacak. Yaptığımız işlemi göstereceğiz. Sisteme kavuşturmalıyız. Çünkü müthiş sokak canlısı popülasyonu var. Çok net. Bunu yönetmemiz lazım. Bunu vicdanla yönetmemiz lazım. İnsanların sahiplenmesini sağlayarak yönetmemiz lazım. Kısırlaştırma, kabul edelim etmeyelim, bir metoda dönüştü artık bu şehirde. Başka şansı yok" diye konuştu.