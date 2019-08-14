İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokak hayvanları talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.
700 dönüm arazi üzerine kurulu İBB'ye ait hayvan barınağındaki birimleri gezen İmamoğlu, Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun'dan tesisle ilgili bilgiler aldı.
İBB Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ndeyiz. https://t.co/7GjsDjAJ7g— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 14 августа 2019 г.
Sokak hayvanları meselesinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul'un sokak hayvanları konusunun birkaç dezavantajı var. Hukuki düzenlemeleri var. İnsanların, toplumun bilinçlendirilmesi konusundaki sorunları var. Sahiplendirme konusundaki süreç yönetimi var. Bizim burada çok aktif bir kampanya yönetmemiz lazım. Özellikle sahiplendirme konusunda. Doğal alanların korunması da önemli. Olay, aslında bütüncül bir mesele" dedi.
Konunun hassasiyetinden dolayı yaşanan yargısız infazlara dikkat çeken İmamoğlu, "Bu konu, sahada bilgi kirliliği üzerinden konuşulmamalı. Yani ne yargısız infaz olmalı ne de bir kusur varsa, giderilmeme konusunda kurum olarak bizlerin inat yapmaması lazım" ifadesini kullandı.
Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ni inceledik. Sokak hayvanlarının tedavi ve aşılama faaliyetlerinin yanı sıra, gönüllülerle beraber sahiplendirme ve bakım için ekipler kuracağız. Ekim sonunda da sokak canlıları ve ilgili sorunların çözümü için manifesto açıklayacağız. pic.twitter.com/EetrG9DyFM— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 14 августа 2019 г.
'BİR MANİFESTO OLUŞTURMAMIZ LAZIM'
Konuyla ilgili eylül ayı içerisinde çalıştaylar yapılması talimatı veren İmamoğlu, ekim sonu itibariyle bir manifesto oluşturulması gerektiğini vurguladı.
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