Kayıt
02:23 15 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    15 bin 822 liralık elektrik faturası gelince şaşkına döndü

    15 bin 822 liralık elektrik faturası gelince devlete çağrıda bulundu: Dağıtım merkezlerine uyarı yapılsın

    © İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13

    Bingöl’de bir işletme sahibi, iş yerine her zamankinden yüzde 60 daha fazla gelen 15 bin 822 liralık elektrik faturasıyla şaşkına döndü.

    Kent merkezinde 5 yıldır düğün salonu işletmecisi olan Aliş Erkuş, gelen elektrik faturasıyla şaşkına döndü. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından işletmesine kesilen elektrik faturasının geçen yıl aylara nazaran yüksek geldiğini belirten Erkuş, hükümet tarafından dağıtım merkezlerine uyarı yapılması gerektiğini söyledi.

    Valiye sordular: 1000 TL'nin üzerinde gelen elektrik faturası var, böyle bir şey nasıl olur?
    © Fotoğraf : İHA
    Valiye sordular: 1000 TL'nin üzerinde gelen elektrik faturası var, böyle bir şey nasıl olur?

    Elektriğe yapılan zamla birlikte 6’ncı ayda gelen 9 bin 328 liralık faturayı normal karşıladığını ancak 7’inci ayda gelen faturanın kendisini şaşkına çevirdiğini aktaran Erkuş, “2014 yılından beri işletmeciyim ve tesisimizde yaz aylarında 25 kişiyi istihdam ediyoruz. Tesisimiz kurulduğundan bu yana elektrik konusunda herhangi bir şikayetimiz olmamıştı. 2019’un 7’inci ayına kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu ay yüksek bir fatura bize ibraz edildi. Bu faturanın bedeli 15 bin 822 lira 50 kuruş olarak ibraz edildi. Önceki ayda faturamız 9 bin 328 lira 75 kuruş iken, onun öncesinde ise 3 bin 400 liraydı. 5’inci ayda düğün sezonu henüz açılmadığı için fatura yüksek değildi. 6’ncı gelen 9 bin TL’lik faturayı normal olarak karşıladım, elektrik zamlarından dolayı. Ama bu son ay gelen fatura bizi bayağı sarstı. Devletin bu konuda elektrik dağıtım merkezlerine bir uyarıda bulunmalarını talep ediyoruz. Aksi takdirde bizim gibi işletmeler, personel sayılarını düşürmeye başlayacaktır. Biz bu şekilde de işletmenin devamlılığını sürdüremeyeceğiz” dedi.

    Konuyu meclise taşıyacaklarını söyleyen Erkuş, “Talebimiz, hükümetimizin bu yönde bir adım atılmasından yana. Bu konuyu en kısa sürede meclise de taşıyacağız, milletvekillerimizin yardımlarıyla. Gereken düzenlemeler yapılsın, vatandaşlar mağdur edilmesin” şeklinde konuştu.

    İlgili konular:

    AK Partili il başkanından ‘kaçak elektrik kullandığı’ iddialarına yanıt
    Londra'da elektrik kesildi, metro ve tren seferleri durdu
    Leylekler ölmesin diye 12 saat süreyle elektrikleri kestiler
    Etiketler:
    Elektrik faturası, Elektrik borcu, Elektrik zammı, elektrik, Bingöl, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yunanistan'ın Eyvia Yarımadası'nda (Eğriboz) Agriliça bölgesinde iki gün önce çıkan yangın hâlâ kontrol altına alınamadı.
    Orman yangınlarıyla sarsılan Yunanistan’dan görüntüler
    Karikatür
    Trump, DTÖ'yü hedef aldı: Gerekirse çıkacağız, bizi yıllardır mahvediyorlar
    İnfografik
    Kosova'nın hukuki statüsü
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet