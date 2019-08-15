AK Parti, Hayvan Hakları Yasası için komisyon raporunu bekliyor

Hayvan hakları konusunda sivil toplum örgütleri arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle yasa önerisinin içeriğine son şeklini vermekte zorlanan AK Parti'nin TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun raporunu beklediği kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre , hayvanlara eziyet edenlere, evcil hayvanını sokağa terk edenlere ceza verilmesi üzerinde duran AK Parti, ağır cezalara ise sıcak bakmıyor. Bu konuda gelebilecek tepkilere ise komisyonun raporuyla yanıt verilmesi planlanıyor.

Ekim ayında çalışmalarının tamamlanması hedeflenen komisyon raporunu TBMM Başkanlığı’na sunduktan sonra yasa önerisinin genel kurulda görüşülmesi bekleniyor.

'CEZA GETİRELİM DERKEN AŞIRIYA KAÇMAMAYA DİKKAT EDİLMELİ'

Habere göre AK Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, hayvanlara yönelik suçlarda para cezasının yanı sıra hapis cezasının da getirilmesi gerektiği, ancak burada dengenin kurulmasının güç olduğu kaydedilirken, "Toplum vicdanını rahatlatacak bazı cezalar getirilecek. Ancak içinden çıkılması kolay bir konu değil. Hayvanseverlerden ağır cezalar getirilmesi yönünde talepler gelirken bu alandaki sivil toplum kuruluşları arasında da tam bir görüş birliği yok. Bunun yanında ceza getirelim derken aşırıya kaçmamaya da dikkat edilmeli” görüşü dile getiriliyor.

AK Parti yöneticileri, “Komisyon konuyu tüm yönleriyle inceliyor, araştırıyor. Bu alandaki uzman kişiler ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alıyor. Komisyonun raporu doğrultusunda yasa önerisine son şekli verileceği için tepkilerin de buna göre değerlendirilmesi gerekir” görüşünde.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yasa önerisi taslağında, sahipli ve sahipsiz hayvana eziyet ederek ölümüne neden olanlara 3 yıla kadar; nesli yok olma tehlikesi bulunan hayvanları öldürenlere 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmüştü.