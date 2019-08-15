Ceylanpınar Belediyesi olmayan malzemeye, alınmayan benzine milyonlar ödemiş

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, AK Partili Ceylanpınar Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'ne kadar olan 5 yıllık dönemini inceleyen 2019 tarihli İçişleri Bakanlığı raporuna ulaşıldı.

Raporda, alınmamış malzemelere milyonlarca lira ödendiği, sahte imzalarla belediyeye mal alınmış gibi gösterildiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yardım için gönderdiği park malzemelerini dahi kendileri satın almış gibi fatura düzenlendiği ortaya çıktı.

Müfettişler, bir önceki AK Partili yönetim dönemini kapsayan iddialar hakkında savcılığa suç duyurusu yaptı.

Rapordaki vurgundan bazı örnekler şöyle: