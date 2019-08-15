FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iadesi için formül arayışı: 'Terör örgütü' yerine 'silahlı suç örgütü' olarak tanımlansın

ABD ve birçok Avrupa ülkesinin Türkiye'nin iade taleplerini reddettiği FETÖ mensuplarının iade süreçlerinde ilerleme sağlanması için diplomatik çevrelerde yeni formüller tartışılıyor. FETÖ'nün 'terör örgütü' yerine 'silahlı suç örgütü' olarak tanımlanmasının Türkiye’nin elini güçlendireceği belirtiliyor.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından Türkiye, Fethullah Gülen başta olmak üzere FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi için girişimlerini yoğunlaştırdı ancak ABD ile Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden iade taleplerine olumlu yanıt gelmedi.

Adalet Bakanlığı, bugüne kadar 94 ülkedeki 570 FETÖ mensubu hakkında savcılıklar ve mahkemeler tarafından hazırlanan iade dosyalarını ilgili ülkelere iletti, ayrıca 54 ülkeye 152 FETÖ mensubunun geçici tutuklanması talebi gönderildi.

Bu taleplerden küçük bir kısmına olumlu yanıt verilirken 23 ülkedeki 109 FETÖ mensubu Türkiye’ye iade edildi. Ancak iade edilenler arasında ABD ve Almanya gibi ülkelerdeki üst düzey FETÖ mensupları yer almıyor.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Türk diplomasi kulislerinde FETÖ mensuplarının iadesinin sağlanması için yeni formüllerin tartışıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre bazı büyükelçiler FETÖ’nün 'terör örgütü' yerine 'silahlı suç örgütü' olarak tanımlanmasının Türkiye’nin elini güçlendireceği tezini savunuyor.

Bu görüşü savunanlar, FETÖ’nün hiçbir Batılı ülkenin terör örgütü listesinde yer almadığına ve örgütün ancak darbe girişiminden sonra Türkiye’nin terör örgütleri listesine girdiğine dikkat çekiyor. Ayrıca FETÖ’nün 'silahlı suç örgütü' olarak tanımlanması durumunda Türkiye’nin iade taleplerinin, suçluların iadesi anlaşmalarına dahil edilebileceği, bu tanımla birlikte FETÖ’nün para kaynakları konusunda da daha kolay ilerleme sağlanabileceği belirtiliyor.