Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga: 19 yaralı

Büyükada, Adalar Araba Meydanı'nda geçen cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre, akülü aracıyla korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişi ile faytoncu arasında tartışma yaşandı.

Tartışma, araya iki taraftan da araya birilerinin girmesi ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. Olayda 19 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga: 19 yaralıhttps://t.co/72NGdIx4ji pic.twitter.com/1FWlFySzx9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 15, 2019

​Kavga anı ise meydanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirine saldırıyor.

Gruptakilerden bazıları karşı tarafa ellerine aldıkları sandalyelerle vurmaya çalışırken, diğer gruptakiler de yumrukla ve şemsiye demirleriyle karşılık veriyor. Yumruk, tekme ve sopaların kullanıldığı kavga uzun süre devam ediyor.