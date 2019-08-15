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14:41 15 Ağustos 2019
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    Atatürk Orman Çiftliği

    TOKİ, AOÇ taşınmazlarını açık arttırma ile satışa çıkarttı

    © AA /
    Türkiye
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    Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TOKİ'nin Atatürk Orman Çiftiliği (AOÇ) arazisini satışa çıkardığını duyurdu.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
    © AA / Serhat Çağdaş
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    TOKİ'nin Atatürk Orman Çiftliği taşınmazlarını açık arttırma ile satışa çıkarttığı belirtildi. 

    Cumhuriyet'in haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TOKİ’nin Çukurambar’da 05.09.2019 tarihinde açık arttırma ile satışa çıkarttığı arazilerinde Atatürk Orman Çiftliği arazisinin de olduğunu ifade ederek, Bu ihanetten vazgeçin, satışı durdurun AOÇ arazileri müzayedelik değildir, arazileri AOÇ’ye devredin” dedi.

    Arazilerin 2012 senesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değişikliği yapılarak konut ticaret alanına dönüştürüldüğünü, sonraki süreçte de değişiklikler yapıldığını ve bunların yargıya taşındığını hatırlatan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu süreç göstermiştir ki, AOÇ alanlarının kamu yararı önceleyerek devir ve tahsisleri bir süre sonra ranta konu ediliyor ve üçüncü şahıslara peşkeş çekiliyor. İhalenin iptalini yargıya taşıyacağız ve ilgiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

    'SAYIŞTAY: AOÇ ARAZİLERİNİ İADE EDİN'

    Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “24.05.1983 yılında 2823 sayılı Kanun ile Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Devredilmesine İzin verilmesi Hakkında Kanun ile AOÇ arazilerinden bir bölümü Tıp Fakültesi yapılmak üzere Gazi Üniversitesine devredilmişti.

    Karakusunlar Mahallesi 29096 ada 7 parsel, 29098 ada 2 parsel, 29101 ada 24 parsel, 29101 ada 18 parsel, 29102 ada 5 parsel, 29101 ada 23 parseller Gazi Üniversitesi mülkiyetinde iken TOKİ ile Gazi Üniversitesi arasında yapılan bir protokolle TOKİ’ye verilmiş, Bu hukuksuz devir 2011 yılı AOÇ Sayıştay raporlarına yansımış ve Sayıştay raporunda arazilerin 2823 sayılı Kanunun gerekçesine ve tahsis amacına aykırılık tespit edildiği için AOÇ’ye iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti” dedi.

    Candan, sözlerine şöyle devam etti:

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    'TOKİ, AOÇ ARAZİSİNİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SATMIŞTI'

    “Bu araziler üzerinde 2012 yılında Büyükşehir Belediyesince imar planı değişikliği yapılarak konut ticaret alanına dönüştürülmüş, plan dava konusu olmuş ve iptal edilmişti. 2014 yılında bu defa da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca plan değişikliği yapılmış, parsel bazında yoğunluk artışı getirilen 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği kararlarını Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak yargıya taşımıştık. Ankara 5.İdare Mahkemesi imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçeleriyle imar planını iptal etmişti.

    TOKİ elinde bulundurduğu AOÇ arazilerinin 37.000 metrekaresini ABD büyükelçiliğine satmıştı. Şimdi de TOKİ’nin elinde bulundurduğu arazilerin ada parsellerini değiştirerek, AOÇ’ye iade edilmesi gerekirken 05.09.2019 tarihinde açık arttırma müzayedesine konu edilerek satışa çıkarılacağı ilan edildi. TOKİ tarafından bu arazilerin ilanın ekinde yayımlanan satışa konu edilen arazilerin takyidatlarında Mimarlar Odası’nın açtığı ve iptal kararı aldığı dava da gösterildi.”

    'SATIŞ İHALESİNİ İPTAL ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

    1983 yılında AOÇ arazilerinin bir kısmının Gazi Üniversitesine Kanun ile devrindeki amaç kamusal yarar içeren tıp fakültesi yapılmak üzere devredilmişken, bugün geldiğimiz noktada TOKİ'nin elinde AOÇ arazileri rant aracı haline gelmiştir diyen Candan şöyle devam etti:

    “Bu süreç göstermiştir ki, AOÇ alanlarının kamu yararı önceleyerek devir ve tahsisleri bir süre sonra ranta konu ediliyor ve üçüncü şahıslara peşkeş çekiliyor. İhalenin iptalini yargıya taşıyacağız ve ilgiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Amacına uygun kullanılmayan AOÇ arazileri AOÇ Müdürlüğüne derhal iade edilmelidir.

    AOÇ toprakları, konut ticaret bloklarına feda edilecek topraklar değildir. TOKİ'yi satış ihalesini iptal etmeye ve taşınmazları AOÇ Müdürlüğüne iade etmeye çağırıyoruz. İhaleye girmeyi düşünenler de Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin AOÇ topraklarının bütünlüğü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışına uygun kullanımında vazgeçmeyeceklerini bilmeleri gerekir. Satışa çıkartılan alanlar AOÇ arazisidir, AOÇ’ye derhal iade edilmelidir.”

    Etiketler:
    Atatürk Orman Çiftiliği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlar odası, TOKİ
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