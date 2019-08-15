ABD heyeti Şanlıurfa'da incelemede bulundu

Açıklamada, ABD ile koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Korgeneral Twitty'nin, yarın Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerine devam edeceği ve Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.
ABD ile koordineli Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty, Gnkur. Bşk.lığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa’da incelemelerde bulunmuştur.https://t.co/UGP4dQR0dU#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)