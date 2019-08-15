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01:20 16 Ağustos 2019
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    Belediye işçisinin bulduğu çantadan yaklaşık 2 milyon lira çıktı

    © AA /
    Türkiye
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    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parkı sulayan belediye işçisinin bankta bulduğu çantadan, yaklaşık 200 bin lira, 3 bin euro ve 500 dolar ile 1.5 milyon liranın üzerinde yazılmış çek çıktı.

    Ergenekon Mahallesi'ndeki Osman Gazi Parkı'nda dün gece sulama yapan Durmuş Uğur, bankta duran çantayı fark etti. Çantadaki nakit para ve çekleri gören Uğur, durumu amirlerine iletip, çantayı teslim etti.

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli Muhammed Musa, yolda yürürken bulduğu ve içinde 2 bin 800 lira olan cüzdanı sahibine teslim etti.
    © AA / Uğur Çiçek
    Suriyeli Musa, bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
    İçinde yaklaşık 200 bin lira, 3 bin euro, 500 dolar ile 1.5 milyon liranın üzerinde yazılmış çek olan çantanın, Manisa ve İzmir'de akaryakıt istasyonları bulunan Mahsun Örge'ye ait olduğu belirlendi.

    Çanta, belediyeye gelen Örge'ye tutanakla teslim edildi.

    Durmuş Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, çantayı gördükten sonra yaklaşık 2 saat parkta sahibini beklediğini, kimse gelmeyince durumu amirlerine ve zabıta ekiplerine bildirdiğini söyledi.

    © DHA /
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    Mahsun Örge de bir yakınının cenazesine katılmak üzere kardeşleriyle buluşmak için Osman Gazi Parkı'nda beklediğini, aceleden çantayı parkta unuttuğunu anlattı.

    Daha sonra çantanın yanında olmadığını fark ettiğini dile getiren Örge, "Baktık çanta arabada yok. Nerede diye düşündük, meğerse parkta kalmış, aklımıza geldi. Karakola gittik, 'Belediye çalışanı var orada, bakalım' dedik. Belediyeye, zabıtaya geldik, müjdeli haberi bize verdiler. İşçi kardeşimize çok teşekkür ederiz" dedi.

    Turgutlu Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Daşkan da personelleri Durmuş Uğur ile gurur duyduklarını ve kendisinin örnek davranışını takdir ettiklerini belirtti.

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    Etiketler:
    Mahsun Örge, İzmir, Para, işçi, Belediye, Manisa
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