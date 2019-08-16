Süper Kupa maçında sahaya atlayan Youtuber'dan yeni açıklama

Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan ve tepki çeken 'Fester Abdü' lakaplı Ali Abdülselam Yılmaz kendi Youtube kanalı üzerinden özür diledi.

Youtube kanalı üzerinden açıklamada bulunan Ali Abdülselam Yılmaz bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla gündeme gelmekten mutsuz olduğunu söyleyerek Türkiye'den ve tüm sporseverlerden özür diledi.

Sadece maçı izlemek için UEFA Süper Kupa Finaline gittiğini söyleyen ünlü Youtuber, sahaya atlama düşüncesinin olmadığını ve video çekme amacının bulunmadığını savundu.

Yılmaz, maçı izlerken heyecanlandığını ve bir anlık refleksle sahaya atladığını öne sürerken planlanmamış bir hareket olduğunu söyledi.

Ne bir markanın, ne bir kurumun ne de bir kişinin yönlendirmesiyle hareket etmediğini söyleyen Yılmaz şunları kaydetti:

"Buradan bir video çıkartıp Youtube kanalıma atıp bir gelir elde etme amacında değildim. Hepinizden teker teker özür dilerim bu durum için. Bir milli takım sporcusu olduğum için bu müsabakaların ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Kendim 27 kere mili forma giydim bu durumun içerisindeyim ve karşınıza geçip özür diliyorum".

