Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı. Karaca'nın yerine Rıdvan Duran atandı. Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü'ne Bahri Kesici atandı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı. Karaca'nın yerine Rıdvan Duran atandı.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı. Karaca'nın yerine Rıdvan Duran atandı. Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü'ne Bahri Kesici atandı.
Ayrıntılar geliyor...
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