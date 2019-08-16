Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerjiyle ilgili 3 ayrı genelge

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgelere göre, 2016 yılında"Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu" olarak olusturulan yapı , "Enerji ve Tabii kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu" olarak değiştirildi. Kurul, kamu ve özel sektör tarafından yapılacak yatırımların izin süreçlerinin takip, denetim ve koordinasyonunu sağlayacak. Tüm enerji ve tabii kaynak yatırımlarının hızlı bie şekilde gerçekleşmesini koordine edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci genelgesi, ise nükleer santrallerle ilişkin maddeler içeriyor. Cumhurbaşkanı genelgesinde, nükleer santral projelerinin gecikmeden tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarının yürüttüğü iş ve işlemlerin hızla sonuçlandırılacağı vurgulandı. Genelgeye göre nükleer santral projeleri için ihtiyaç duyulanın her türlü destek, yardım ve kolaylık titizlikle sağlanacak.

Kamu binalarında enerji tasarrufuyla ilgili genelgeye göre ise, yıllık enerji tüketimi belli bir miktarın üstünde olan tüm kamu kurumları 2023 sonuna kadar yüzde 15 enerji tasarrufu sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamu binalarında tasarruf ilkeleri uygulama rehberi hazırlayacak. Bakanlık, enerji tasarrufu hedeflerinin gerçekleşme oranlarını Cumhurbaşkanlığına raporlayacak.