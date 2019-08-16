İzmir Barosu Yargıtay'ın davetini geri çevirdi: Bize kalırsa siz de o salona gitmeyin

İzmir Barosu, Beştepe’de yapılacak olan yeni adli yıl açılış töreni için Yargıtay’ın gönderdiği davet yazısına yanıt verdi. İzmir Barosu’nun törene katılmayacağı belirtilen yanıtta, “Yaptığınız nazik daveti geri çevirmek zorunda olduğumuzu bildiriyoruz. Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin” ifadelerine yer verildi.

İzmir Barosu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’de 2 Eylül’de yapılacak olan yeni adli yıl açılış törenine ilişkin Yargıtay’ın davetine verdiği yanıtı internet sitesinden yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’de yapılacak olan Yeni Adli Yıl Açılış Töreni’ne ilişkin Yargıtay’ın İzmir Barosu’na gönderdiği davet yazısına, Baromuzun cevabi yazısı:

"Bu oyunda biz yokuz, siz de olmayın"

Yazının tamamı aşağıdaki linktedir👇https://t.co/fpkq1KOgeb pic.twitter.com/HvPMVD9Ko8 — İzmir Barosu (@izmir_barosu) August 15, 2019

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Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel imzasıyla Yargıtay’a gönderilen yanıtta, “Bir kişi rahatsız olduğu için, Türkiye Barolar Birliği Başkanının adli yıl açılış törenlerinde konuşma yapmasının önüne geçmek amacıyla yasa değişikliği yapanların salonlarında, avukatları dinleyici olarak törene çağırmanızı ancak naiflik olarak adlandırabiliyoruz” denildi.

Yüzlerce avukatın tutuklandığı hatırlatılan yazıda Yücel, “Bu cevabi yazımızla, siyasi kararlarla, mesleki faaliyetlerini gerekçe göstererek yüzlerce mensubunu tutsak ettiğiniz onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak, yaptığınız nazik daveti geri çevirmek zorunda olduğumuzu bildiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yargıtay üyelerine de törene katılmama önerisinde bulunan Yücel, şöyle devam etti:

“Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin. Çünkü yapacağınız konuşmada muhtemelen, yargının bağımsızlığından ve tarafsızlığından bahsedeceksiniz. Hak mücadelesi veren binlerce kişinin cezaevlerinde olduğunu bilmenize rağmen; kişi özgürlüğü ve güvenliğinden, ifade özgürlüğünden, adil yargılanma hakkından, basın hürriyetinden dem vuracaksınız. Kimseden emir ve talimat almadığınızı, hukuktan üstün hiçbir şey tanımadığınızı, üstünlerin hukukunu reddettiğinizi, üstüne basa basa tekrarlayacaksınız. Peki nerede? Yürütmenin başının yaşadığı sarayın salonunda.

Bizler, insan haklarının korunduğu ve geliştirildiği, hukukun yok sayılmadığı, yargının siyasi iktidarın güdümünden çıktığı günlerde, tam bağımsız bir yargı teşkilatının ev sahipliğinde yapılacak bir törene katılımı, savunduğumuz değerlere daha uygun görüyor ve bu günü umutla bekliyoruz.

Biz avukatlar, yargı bağımsızlığı için tarih boyunca mücadele ettik. Yeni adli yılda da bağımsızlığımızdan aldığımız güç ve tarihimizden gelen kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de ‘kendinizi özgürleştirmenizi’ temenni ederiz.”