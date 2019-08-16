Ataköy'de cami avlusunda çöken tenteye 160 bin lira tazminat

Ocak 2017'de Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınan cenaze namazı esnasında, yoğun kar birikmesi nedeniyle çöken tentenin altında kalan Feruzan Eryürek, Mustafa Ümit Şengezer ve Zihni Ganiç hayatını kaybetti, 45 kişi ise yaralandı.
Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İdarenin verdiği ret yanıtı sonrası Ganiç’in eşi Fatma Mücella ile oğulları Hakan ve Murat Ganiç için maddi-manevi tazminat talebi ile dava açıldı.
DİYANET: KUSUR BİZİM DEĞİL
Ganiç ailesinin avukatı Ersan Taştekin’in hazırladığı dava dosyasında Fatma Mücella Ganiç’e 100 bin TL maddi, 300 bin TL manevi, oğulları için ise 300’er bin TL manevi tazminat talep edildi. Dava dilekçesinde, ölüm nedeni ile ailenin geri kalan üyelerinin büyük bir acı yaşadıkları kaydedildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı adına yapılan savunmada ise kurumun bir kusurunun bulunmadığı, cenaze namazını İstanbul Büyükşehir Belediyesi imamlarının kıldırdığı kaydedildi.
Savunmada, davanın reddi yönünde karar verilmesi talep edildi.
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