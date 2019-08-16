Adana'da 'sahte bekçi' polise yakalandı

Adana'da polis ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobilde bulunan biri bekçi üniforması giymiş iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler araca yaklaştıklarında içerisinde biri bekçi üniforması giymiş iki kişinin olduğunu gördü. Bekçilerin gece görevli olması nedeniyle durumdan şüphelenen ekipler araçtakilerin kimlik kontrollerini yaptı.
Yapılan incelemede üniformalı Baran Y'nin (22) bekçi olmadığı, üzerinde de kelepçe ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu tespit edildi. Yanındaki arkadaşı Onur A'nın (18) üzerinde ise kurusıkı tabanca bulundu.
'BEKÇİLİK SINAVINA GİRDİM AMA KAZANAMADIM'
Durumun bildirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İşlemlerin ardından şüphelilerden Baran Y. "Kamu görevini usulsüz üstlenme" ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet', Onur A. ise 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıkça sorgularının tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
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