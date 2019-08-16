Beyazıt Meydanı, ünlü mimar Cansever'in 1960 yılına ait ödüllü projesi temel alınarak düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyazıt Meydanı'nın yıllardır ihmal edildiğini belirterek, yardımcılarına alandaki çalışmaların altı ay içinde bitirilmesi yönünde talimat verdi.

Dün akşam Saraçhane'deki İBB binasından Beyazıt’a yürüyen İmamoğlu, meydana ait planlarla ilgili yardımcılarından teknik bilgi aldı.

İstanbul’un en önemli ve tarihi meydanlarından biri olan Beyazıt Meydanı’nın betonlaşması ve yıllardır bu kadar metruk kalması gerçekten çok üzücü. Teknik ekibimizle yerinde inceleme yaptık, meydan ve çevresini tarihi dokusuna uygun olarak hızla düzenleyeceğiz. pic.twitter.com/VmPtwiOx9L — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 15 августа 2019 г.

​İMAMOĞLU: BEN DE MAĞDURUM

Diken'in aktardığı habere göre, bu sırada bir semt sakini, yıllardır atıl halde bırakılan meydanın bu durumundan dolayı mağdur olduklarını söyleyince İmamoğlu, "Ben de mağdurum. Rahatsız edici" karşılığını verdi.

Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen İmamoğlu şunları söyledi: "Bu şehre ve insanlarına bu zulüm çektirilir mi? Çok yazık. Beyazıt Camii’nin arkası, İstanbul Üniversitesi’nin önü. Meydanın alt tarafı… Şöyle bir bakın. Şuraya kafalarına göre bir çadır kurmuşlar. Bir masa kurun. Birkaç uzman davet edin. 'Burası altı ayda biter' deyin bana."

​Yedi yıldır restorasyonu süren Beyazıt Camii’nin durumunun öğrenilmesi için de talimat veren İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’nin tarihi kapısı önüne atılan betona ise “Bu hangi akıl” sözleriyle tepki gösterdi.

Turgut Cansever’in meydan düzenlemesine ilişkin yarışmada başarılı olan projesini arkadaşlarıyla incelediklerini belirten İmamoğlu şöyle devam etti:

"Bu yarışma paralelinde burayı hızlıca bitirebilme imkanına sahibiz. Yarışmayı kazanan merhum Turgut Bey’in kızı ile görüşecekler. Amacımız, burayı, çok değerli danışman hocalarımızın da katkılarıyla kısa zamanda bitirip, bölgeyi hızlıca turizme kazandırmak, İstanbullunun gelip keyifle tarihi yaşayabileceği, herkesin keyifle tat alabileceği bir alan yaratmak."