Üniversitelere elektronik kayıt işlemleri başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının önceden belirlenen 19-21 Ağustos yerine, başvuru sürelerinin adayların lehine genişletilmesi amacıyla 16-21 Ağustos'a alınması kararı alındığı anımsatıldı.
e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan 'Üniversite e-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden 21 Ağustos saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan 'e-Kayıt' uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.
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