CHP'li Tanal: Gökçeada maden sahası ihalesine çıkarıldı

Kaz Dağları’ndaki ağaç katliamı ve siyanürle altın madenciliği faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, "Çanakkale’nin doğası bozulmamış turizm cenneti Gökçeada’ya da kıyacaklar! Gökçeada’da da altın, gümüş ve bakır madeni aranacak. İhale 17 Eylül’de" ifadelerini kullandı.

Evrensel'in haberine göre, Tanal, ihale bedelinin 238 bin 700 TL olarak belirlendiği bilgisini verdi.

İhaleye çıkarılan alanların haritasını Twitter hesabından paylaşan Tanal, Türkiye genelinde 1102 adet maden sahasının ihaleye çıkarıldığını duyurdu.

"Kazılmadık, girilmedik alan kalmayacak" diyen Tanal ayrıca, ihaleye çıkarılan yerler arasında Şile'nin de olduğunu belirtti.

Çanakkale’nin doğası bozulmamış turizm cenneti Gökçeada’ya da kıyacaklar! Gökçeada’da da altın, gümüş ve bakır madeni aranacak. İhale 17 Eylül’de. Tabii sadece Gökçeada yok. 1102 maden sahası ihaleye çıkarıldı. Şile de var. Kazılmadık, girilmedik alan kalmayacak. #Gökçeada pic.twitter.com/DyFfBRzqNE — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) August 16, 2019

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