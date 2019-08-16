Diyanet'ten SAR tarifesi: Umre ücretleri zamlandı

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı umre ücretlerini açıkladı.
SAR’ın da değer kazanması üzerine Umre organizasyonuna katılacaklardan iki kişilik odada yedi gün konaklama için 4 bin 980 SAR istendi. Aralarında Hilton, Obray ve Swiss gibi bilinen otellerin de olduğu otellerde yedi gün konaklamanın bedeli kişi başı 7 bin 470 TL olarak belirlendi.
Umre organizasyonunda üç kişilik odalarda konaklamak isteyenler 6 bin 900 TL ödeyecek. Diyanet’in belirlediği daha alt sınıfta yer alan otellerde kalmak isteyen yurttaşların 4 kişilik odalar için ödeyeceği ücret de 4 bin 875 TL oldu.
BEBEK VE ÇOCUK TARİFESİ
2019-2020 yılı umre başvuruları 23 Ağustos-18 Ekim arasında yapılabilecek. Umre ücretlerinin anlaşmalı bankalara belirtilen tarihe kadar yatırılmasını isteyen kurum, “Başkanlığımız Organizasyonu ile umreye gitmeyi tercih eden vatandaşlarımız tur programlarından kendine uygun olanı belirledikten sonra o tura ait banka tur kodu ücretini yatırdıktan sonra Müftülüklere müracaat ederek umre kayıtlarını yaptırabileceklerdir” açıklaması yaptı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)