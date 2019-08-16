Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak 

Bu etkinlikler kapsamında 'marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provokatif saldırıların olabileceğine' yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri ve karşıt gruplar arasında çatışma olabileceği, PKK, MKP, TKEP/L, MLKP ve bazı terör örgütlerinin 2016 yılında HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) adı altında birleştikleri bilindiğinden, 1 Eylül TKEP/L terör örgütünün,10 Eylül MLKP terör örgütünün ve 15 Eylül MKP terör örgütünün kuruluş yıl dönümlerinin olması da sebebiyle, terör örgütleri üst kadrolarının ve terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan kitlelerin toplumsal kargaşa çıkartmak arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına çıkarak toplumsal olaylar çıkabileceği değerlendirilmekte."
Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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