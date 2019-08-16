AK Partili Akdoğan: Türk-İş Başkanı Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi bir dostluğu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, kaleme aldığı köşe yazısında Türk-İş Başkanı Atalay'ın 'neredeyse çarmıha gerecekler' dedi ve Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi bir dostluğu olduğunu söyledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmanın sağlanmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a söylediği "Uzasa işi karıştıracağız, en azından kapattım böyle" ifadeleri mikrofondan duyulmuş ve tepki çekmişti.

Atalay'a tepkiler sürerken ve istifa çağrıları yapılırken kendisine bir destek de Star gazetesi yazarı AK Partili Akdoğan'dan geldi. Atalay'ın nerdeyse çarmıha gerileceğini kaydeden Akdoğan, "Atalay, ne işçileri satar, ne hükümetlere ayar vermek gibi bir tavır içine girer" dedi.

Türkiye-İş Başkanı kimseyi satar mı? " başlıklı yazısında bir anlık algılarla büyük zorluk ve mücadelelerden geçen ömürler hakkında peşin hüküm vermenin insafsızlık olduğunu belirten Akdoğan, Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi bir dostluğu olduğunu kaydetti.

Atalay'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Atalay’ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la da samimi bir dostluğu, çok eskilere dayanan bir hukuku vardır. Atalay, beraber yol yürüdükleri işçileri de, bir şekilde hukuk olan hiçbir dostunu ve arkadaşını da satmaz. Bunu da çok açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koyar, başkaları ne der diye yürüyüşünü değiştirmez. Bir anlık algılarla, çok büyük zorluk ve mücadelelerle geçen ömürler hakkında peşin hükümler vermek çok büyük insafsızlık olur."