Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında yeniden toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı.

Hükümetin zam teklifi 2020 yılı için ilk 6 aylık dönemde yüzde 3.5, ikinci altı ayı için yüzde 3. 2021 yılı için ilk 6 aylık dönemde yüzde 3, ikinci 6 aylık dönemde yüzde 2.5 olarak belirlendi.

MEMUR-SEN TEKLİFİ REDDETTİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifle ilgili olarak "Bu makul değil malul bir teklif. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Kur düştü, faiz oranları düştü, cari fazla var bize getirilen teklif dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz" dedi.