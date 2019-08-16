Firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı

Kadının yerini tespit eden ekipler, merkez Nilüfer ilçesindeki Kent Ormanı'na operasyon düzenledi.
Ekipler, A.A'yı yanındakilerle mangal yaparken gözaltına aldı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'da 22 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, piknik yaparken yakalandı.
Kadının yerini tespit eden ekipler, merkez Nilüfer ilçesindeki Kent Ormanı'na operasyon düzenledi.
Ekipler, A.A'yı yanındakilerle mangal yaparken gözaltına aldı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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