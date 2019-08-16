Mansur Yavaş'tan Anıtkabir açıklaması

Twitter hesabından açıklamada bulunan Yavaş, "Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden her gün binlerce ziyaretçisi olan Anıtkabir’in çevresinde, Fen İşleri Daire Başkanlığımız düzenleme ve kaldırım çalışmalarına devam etmektedir. Sözümüzdür ki; Ata’mızın ebedi mekanını Ata’mıza yakışır bir biçimde korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden her gün binlerce ziyaretçisi olan Anıtkabir’in çevresinde, Fen İşleri Daire Başkanlığımız düzenleme ve kaldırım çalışmalarına devam etmektedir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 16, 2019
Sözümüzdür ki; Ata’mızın ebedi mekanını Ata’mıza yakışır bir biçimde korumaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/8hn19PyzUB
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