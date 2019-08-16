Mansur Yavaş'tan Anıtkabir açıklaması

Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden her gün binlerce ziyaretçisi olan Anıtkabir’in çevresinde, Fen İşleri Daire Başkanlığımız düzenleme ve kaldırım çalışmalarına devam etmektedir.



Sözümüzdür ki; Ata’mızın ebedi mekanını Ata’mıza yakışır bir biçimde korumaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/8hn19PyzUB — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 16, 2019

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'e çıkan yol ve kaldırımlardaki hataların düzeltilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması için talimat verdiğini duyurdu.Twitter hesabından açıklamada bulunan Yavaş, "Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden her gün binlerce ziyaretçisi olan Anıtkabir’in çevresinde, Fen İşleri Daire Başkanlığımız düzenleme ve kaldırım çalışmalarına devam etmektedir. Sözümüzdür ki; Ata’mızın ebedi mekanını Ata’mıza yakışır bir biçimde korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.