Rasim Ozan Kütahyalı: Siyasi düşmanlıklarını ‘kusmak’ için Boşnak kimliğini kullandılar

Rasim Ozan Kütahyalı, tartışma yaratan açıklamasında yine "Boşnak" ve "kusmak" kelimelerini aynı cümlede kullanması dikkat çekti.
Kütahyalı’nın sosyal medyadan yayımladığı açıklama şu şekilde:
''Son dönemde tuhaf biçimde bir anda yeniden benimle ilgili bir linç kampanyası başladı.
21 aydır aralıksız süren bu linçlerden sonra ilk kez bu konuda yeni bir açıklama yapma gereği duyuyorum.
Şimdiyse şahsıma yapılan kampanyayla ilgili bizzat Boşnak kardeşlerimin bana ulaşarak ilettikleri yeni bazı şok edici bilgileri de hem tüm kamuoyuyla hem de özellikle Boşnak paylaşmak istiyorum.
21 ay sonra beni ve ailemi yeniden hedef alan linç kampanyalarının Boşnak kimlik hassasiyetiyle ilgili olmadığını ve başka olayların döndüğünü bana aktaran soylu Boşnak kardeşlerime çok teşekkür ederim.
BASIN AÇIKLAMASI pic.twitter.com/thLvk1BrvA— Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) August 16, 2019
Bana ve aileme karşı duydukları siyasi düşmanlığı kusmak için asil Boşnak kimliğini kullanmaya kalkanları ben de buradan tüm kamuoyunun takdirine sunacağım.
Beyaz TV’de yıllar önce bir CHP milletvekili olan Barış Yarkadaş ile tartışma programı yaptık ve o kişi ideolojik çizgisi gereği Bosna kasabı Miloseviç’i savundu.
Binlerce Boşnak kardeşimizi katleden aşağılık Miloseviç’in vatanını savunan bir kahraman olduğunu söyledi Yarkadaş.
Ben de Bosna soykırımı konusunda çok duyarlı bir insan olduğum için ayağa kalktım çok sert sözler söyleyerek programı terk ettim. Görüntüleri izleyin lütfen''.
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