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22:39 16 Ağustos 2019
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    Rasim Ozan Kütahyalı

    Rasim Ozan Kütahyalı: Siyasi düşmanlıklarını ‘kusmak’ için Boşnak kimliğini kullandılar

    © AA /
    Türkiye
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    Canlı yayında sarf ettiği “Kusturmalı Boşnak S..” sözlerin ne anlama geldiğini bilmediğini savunan Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından basın açıklaması yaptı.

    Rasim Ozan Kütahyalı
    © Fotoğraf : Twitter
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    Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Olayın ardından ekranlardan 21 ay uzak kaldığını vurgulayan Rasim Ozan Kütahyalı yayımladığı yazılı açıklamasında “Bana ve aileme duydukları siyasi düşmanlığı kusmak için Boşnak kimliğini kullanmaya kalkanları kamuoyunun takdirine sunuyorum” sözlerini sarf etti.

    Rasim Ozan Kütahyalı, tartışma yaratan açıklamasında yine "Boşnak" ve "kusmak" kelimelerini aynı cümlede kullanması dikkat çekti.

    Kütahyalı’nın sosyal medyadan yayımladığı açıklama şu şekilde:

    ''Son dönemde tuhaf biçimde bir anda yeniden benimle ilgili bir linç kampanyası başladı.

    21 aydır aralıksız süren bu linçlerden sonra ilk kez bu konuda yeni bir açıklama yapma gereği duyuyorum.

    Rasim Ozan Kütahyalı
    © AA / Arşiv
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    Ben 21 ay önce tam anlamıyla bir eşeklik yaptım. O an internetten duyduğum bir şeyi ne olduğunu bile anlamadan bilmeden pat diye ekrandan söyledim. Şimdi bu metni kaleme alırken bile yine bu zevzekliğimden ötürü kendime çok öfkeleniyorum ve bu vesileyle yeniden tüm Boşnak kardeşlerimden bir kez daha özür diliyorum.

    Şimdiyse şahsıma yapılan kampanyayla ilgili bizzat Boşnak kardeşlerimin bana ulaşarak ilettikleri yeni bazı şok edici bilgileri de hem tüm kamuoyuyla hem de özellikle Boşnak paylaşmak istiyorum.

    21 ay sonra beni ve ailemi yeniden hedef alan linç kampanyalarının Boşnak kimlik hassasiyetiyle ilgili olmadığını ve başka olayların döndüğünü bana aktaran soylu Boşnak kardeşlerime çok teşekkür ederim.

    Bana ve aileme karşı duydukları siyasi düşmanlığı kusmak için asil Boşnak kimliğini kullanmaya kalkanları ben de buradan tüm kamuoyunun takdirine sunacağım.

    Beyaz TV’de yıllar önce bir CHP milletvekili olan Barış Yarkadaş ile tartışma programı yaptık ve o kişi ideolojik çizgisi gereği Bosna kasabı Miloseviç’i savundu.

    Binlerce Boşnak kardeşimizi katleden aşağılık Miloseviç’in vatanını savunan bir kahraman olduğunu söyledi Yarkadaş.

    Ben de Bosna soykırımı konusunda çok duyarlı bir insan olduğum için ayağa kalktım çok sert sözler söyleyerek programı terk ettim. Görüntüleri izleyin lütfen''.

    Etiketler:
    Beyaz TV, Barış Yarkadaş, Boşnak, Rasim Ozan Kütahyalı
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