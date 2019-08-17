DHMİ Genel Müdürü Keskin: İstanbul Havalimanı uçuş güzergahını yüzde 8 kısalttı

Keskin, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 1 milyon kilometrelik Türkiye hava sahasını yöneten DHMİ'nin, emniyetli hava trafik kontrol hizmetini 'yakıt tasarrufu' ile bir araya getirmeyi başardığını söyledi.
Yaklaşık 1 milyon km2’lik Türkiye Hava Sahası’nı maharetle yöneten DHMİ, emniyetli hava trafik kontrol hizmetini “yakıt tasarrufu” ile bir araya getirmeyi başardı.— Hüseyin Keskin (@dhmihkeskin) August 16, 2019
"Marmara Bölgesi'nde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla uçuş güzergahları geçmişe göre yüzde 8 kısaldı. Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı'nın uçuş sürelerinde her gün ortalama bin 300 dakikalık azalmayla yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor."
Marmara bölgesinde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, İstanbul Havalimanının açılmasıyla birlikte uçuş güzergâhları geçmişe göre %8 kısaltıldı.Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanının uçuş sürelerinde her gün ortalama 1300 dakikalık bir azalma ile %8 yakıt tasarrufu sağlanıyor.— Hüseyin Keskin (@dhmihkeskin) August 16, 2019
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