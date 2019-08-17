Kağıthane'de cinayet

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. C.K'nin cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Zanlı A.G ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kağıthane'de bir kişi, tartıştığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. C.K'nin cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Zanlı A.G ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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