İstanbul Sancaktepe’de dairede patlama: 1 yaralı

Sancaktepe Mevlana Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binanın 5’inci katında bulunan dairede saat 07.30’da patlama meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü.
© AA / Süleyman Elçin
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği düşünülürken olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Olaya tanık olan bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Deprem oluyor sandık” dedi.
© Fotoğraf : Twitter
İstanbul Sancaktepe’de dairede patlama
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)