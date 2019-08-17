İstanbul Sancaktepe’de dairede patlama: 1 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Sancaktepe Mevlana Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binanın 5’inci katında bulunan dairede saat 07.30’da patlama meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği düşünülürken olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olaya tanık olan bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Deprem oluyor sandık” dedi.