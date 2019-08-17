Marmara'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği bölgede, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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