Ahmet Hakan: Kulağıma çalınıyor, Menderes'in bir torunu varmış, Babacan'ın partisine lider olabilirmiş falan

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Ben hayatımda Doğu Perinçek kadar..." başlığıyla yayımlanan yazısında "Sağdan soldan kulağıma çalınıyor: Adnan Menderes’in bir torunu varmış. Adı Adnan Menderes’miş. Ali Babacan’ın partisine lider olabilirmiş. Falan" ifadesini kullandı.

Hakan şöyle devam etti:

"Bir dönem ‘oğullara’ bel bağlanırdı Türkiye’de...

Daha önce hiçbir siyasi aktivite içinde yer almamış, sırf önemli bir liderin soyadını taşıyor diye bir oğula umut bağlanırdı.

Anlaşılan ’oğullar dönemi’ bitti, ‘torunlar dönemi’ başlıyor.

Ece Ayhan şöyle der ‘Mor Külhani’de: ’Oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler’.

Torunlar da torunluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler."