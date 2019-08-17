Mahalleyi 'Çin Seddi' gibi ayırdılar

Rize’de yapılan Güney Çevre Yolu, Atmeydanı Mahallesini ikiye böldü. Yol inşası sırasında perde duvar yapılması nedeniyle yolun karşısına geçiş kapatılırken mahalle sakinleri evlerine gitmek için 1 kilometrelik alanı dolanmak zorunda kaldı. Mahalle sakinleri, “Önümüze Çin seddi çektiler” diyerek duruma tepki gösterdi.

Rize merkeze bağlı Atmeydanı mahallesinden geçen Güney Çevre Yolu yolu yapımı sırasında çekilen perde duvar mahalleyi birbirinden ayırdı. Yoldan karşıya geçilmesi için herhangi bir yol bağlantısı yapılmayınca mahalle sakinleri evlerine gidebilmek için 1 kilometre yolu dolanmak zorunda kalıyor.

“Önümüze Çin seddi çektiler” ifadelerini kullanan Atmeydanı sakinleri biran önce bu hatanın düzeltilmesini istiyor.

50 METRE İÇİN 1 KM DOLANIYORUZ'

© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR - OĞUZ BAL Rize’de yapılan Güney Çevre Yolu, Atmeydanı Mahallesini ikiye böldü. Yoldan karşıya geçilmesi için herhangi bir yol bağlantısı yapılmayınca mahalle sakinleri evlerine gidebilmek için 1 kilometre yolu dolanmak zorunda kalıyor.

Atmeydanı’nda esnaflık yapan Memiş Güler, "Dört beş mahallenin birleştiği yer burası şuanda yol istinat duvarı ile yapılıyor. Buraya bildiğiniz ağlama duvarı yapıyorlar. Mahalleye geçişimiz, ulaşımımız kesildi 1 ay sonra okullar açılacak 50 metrelik yere gitmemiz için 1 kilometrelik yolu kat etmemiz gerekiyor. Duvar örülüyor yayaların ve araçların geçebileceği bir yer yok. Neden köprü ayağı değil de ısrarla istinat duvarı yapılmaya çalışılıyor. Ben burada esnafım her gün evime 1 kilometrelik yoldan gitmek zorunda mıyım? Buradan yukarıya birçok turistlik yer var. Yürüyen tabela olduk gelen geçene adres tarif ediyoruz" dedi.

'DÜŞMAN KARDEŞLER OLDUK'

Mahalle sakinlerinden Kibar Topaloğlu ise, "Buradan Dağbaşına evlerimize nasıl gideceğimizi bize göstermelerini istiyoruz. Mahalleleri birbirinden ayırdılar düşman kardeşler olduk şu anda” diye konuştu.

© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR - OĞUZ BAL Rize’de yapılan Güney Çevre Yolu, Atmeydanı Mahallesini ikiye böldü. Mahalle sakinleri duruma "Çin Seddi ördüler" sözleriyle tepki gösteriyor.

'ÇOCUKLARI TAKSİYE BİNDİRDİM, BEN DE U DÖNÜŞÜ YAPACAĞIM'

Bir diğer mahalle sakini Yavuz Özdemir de, "Burası bir merkezdi şu anda buraya bir Çin Seddi çekiyorlar. Buranın böyle olmasını istemiyoruz. Yetkililerin gelip burayla ilgilenmelerini istiyoruz. Belediyeye gittiğimiz zaman 'bu büyük bir proje böyle çizilmiş böyle olacak diyorlar' ama bu mahalle böyle olmamalı. Tamamen burayı ikiye böldüler" ifadelerini kullandı.

Aracı ile yola karşıya geçemeyen Ömer Kaya isimli vatandaş ise, "Özel arabamla Dosma’ya doğru inecektim ama yol olmadığı için buraya giremedim şimdi çocukları taksiye bindirip ben U dönüşüp yapıp geri döneceğim” diye konuştu.