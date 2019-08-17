Türkiye Barolar Birliği adli yıl açılış törenine katılacak, Feyzioğlu konuşma yapacak

Türkiye Barolar Birliği, 2 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti kabul etti. Söz konusu daveti, İzmir, İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Ordu ve Ankara baroları reddetmişti.

Türkiye Barolar Birliği, 2 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti kabul ettiklerini açıkladı.

İzmir, İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Ordu ve Ankara baroları tarafından geri çevrilen davet için yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yargıtay Başkanlığı’nın Adli Yıl Töreni’ne Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı davet etmesi üzerine konu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nda tüm yönleriyle görüşülmüştür.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu törene katılım sağlanmasına karar vermiştir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile birlikte Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır.

Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır."