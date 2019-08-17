Kılıçdaroğlu: Batsın sizin sendikacılığınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Nevşehir’de düzenlediği toplantıda il başkanlarına hitap etti.

Kılıçdaroğlu ilk olarak hapisteki gazetecilere dikkat çektiği konuşmasında, “Adaletin olmadığı yerde zaten demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde adalet de olmaz. Bu ülkenin hapishanelerinde suçsuz insanlar yatıyorsa, bunların suçsuz olduklarına dair Cumhuriyet Başsavcılarının da kararları varsa ve bu kararlara rağmen bu gazeteciler hala hapisteyse bu ülkede temel bir adalet sorunu var demektir. Masum insanlar hapiste, beyler eğleniyorlar. Masum insanların hapishanede ne işi var! Yargıtay Başkanı söylüyor: Adalete olan güven yüzde 38’lere düştü. Peki güvenmemenin kaynağı nedir? İktidar olanların adaleti baskı altına almalarıdır. Eğer hakim karar verirken “Bir yukarıya bakayım” derse bu ülkede adalet bitmiştir. Bedeli ne olursa olsun adaleti sağlamak hepimizin görevi” dedi.

‘SENDİKACILIK İŞÇİNİN HAKKINI ARAMAKTIR'

CHP liderinin hedefinde daha sonra Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay vardı. Atalay’ı “Ben işçinin hakkını arıyorum. Neden? Alın terine, emeğe değer verdiğim için. Hiçkimse bir başkasına muhtaç olmasın diye. Türk-İş Genel Başkanı’nın yaptığı sözleşmeye değinmek isterim. Sendikacılık işçinin hakkını aramaktır. Güç karşısında işçinin hakkının teslim edilmesidir. İşçinin alın terini saraya pazarlarsa ona sendikacı denmez. Batsın sizin sendikacılığınız” sözleri ile eleştirdi.

‘SURİYELİLERE DEĞİL İKTİDARA TEPKİ GÖSTERİN’

Kamuoyunda Suriyelilere yönelik tepkiye de dikkat çeken Kılıçdaroğlu “İzledikleri yanlış politika nedeniyle 3.5 milyon Suriyeli burada. Kabahat Suriyelilerde değil, niye onlara kızıyorsunuz? Suriyelilere değil onu buraya getiren siyasi iktidara tepki göstereceksiniz. Suriye yönetimi ile süratli bir şekilde işbirliği yapılması lazım” diye konuştu.