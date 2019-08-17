Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Kızcağız sallamış biraz

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Adaletin bu mu dünya" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul-İzmir Otoyolu'na dair izlenimlerini paylaştı.
Otoyol için "Türkiye'de yapılmış en iyi yol" ifadesini kullanan Altaylı, şu görüşü de dile getirdi:
“Bu otoyolun İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi süre olarak 3 saat 30 dakikaya düşürdüğü büyük bir yalan olabilir. Ancak yoldaki hız limitlerine uyarsanız bu mesafeyi bu sürede almanız imkân dahilinde değil. Hele hele şarkıcı Demet Akalın’ın söylediği gibi 2 saatte almak hiç mümkün değil. Açık söyleyeyim kurallara uymasanız bile 2 saatte alamazsınız bu yolu. Kızcağız sallamış biraz."
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