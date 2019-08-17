Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Kızcağız sallamış biraz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul-İzmir Otoyolu'na dair izlenimlerini aktardı. Altaylı, şarkıcı Demet Akalın'a yönelik olarak "Açık söyleyeyim kurallara uymasanız bile 2 saatte alamazsınız bu yolu. Kızcağız sallamış biraz” dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Adaletin bu mu dünya" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul-İzmir Otoyolu'na dair izlenimlerini paylaştı.

Altaylı, şarkıcı Demet Akalın’ın söylediği gibi İzmir’e iki saatte gitmenin mümkün olmadığını söyledi.

Otoyol için "Türkiye'de yapılmış en iyi yol" ifadesini kullanan Altaylı, şu görüşü de dile getirdi:

“Bu otoyolun İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi süre olarak 3 saat 30 dakikaya düşürdüğü büyük bir yalan olabilir. Ancak yoldaki hız limitlerine uyarsanız bu mesafeyi bu sürede almanız imkân dahilinde değil. Hele hele şarkıcı Demet Akalın’ın söylediği gibi 2 saatte almak hiç mümkün değil. Açık söyleyeyim kurallara uymasanız bile 2 saatte alamazsınız bu yolu. Kızcağız sallamış biraz."