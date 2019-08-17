Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

17 Ağustos depreminin 20. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini' belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 17, 2019

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