Meteoroloji Ankara için uyardı, Yavaş 'Teyakkuz halindeyiz' açıklaması yaptı

Meteoroloji, İstanbul'un ardından bir sağanak yağış uyarısı da Ankara için yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ''Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar dikkate alınarak, olası sağanak yağışlara karşı Büyükşehir Belediyemize bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tüm birimleriyle teyakkuz halindedir'' denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un ardından Ankara ve 5 il için daha uyarı geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meteoroloji'den gelen uyarıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yağış nedeniyle olası bir felaketin yaşanmaması adına ekiplerimiz kentimizin dört bir yanını izlemeye devam etmektedir ve müdahaleler anlık olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tehlike geçene kadar aralıksız çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Yağış uyarısının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi twitter hesabından yapılan bilgilendirmeler şu şekilde:

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar dikkate alınarak, olası sağanak yağışlara karşı Büyükşehir Belediyemize bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tüm birimleriyle teyakkuz halindedir. İhbarlarınızı 153 Mavi Masa hattımıza bildirebilirsiniz.

- Büyükşehir Belediyemize bağlı ASKİ, İtfaiye, Fen İşleri, Kent Estetiği, Zabıta ve diğer tüm ilgili birimlerimiz Ankara’nın dört bir yanında teyakkuz halinde olup, sağanak yağışların olası olumsuz etkilerine karşı görev başındadır

- Büyükşehir Belediyemiz, meteorolojik tahminler doğrultusunda, Başkent'te bulunan 38 alt geçitteki su seviyesi ile pompa kapasitesini kontrol ve veri toplama sisteminden (SCADA) izleyerek sorun yaşanan bölgelere anında müdahale etmektedir.

📣 Büyükşehir Belediyemize bağlı ASKİ, İtfaiye, Fen İşleri, Kent Estetiği, Zabıta ve diğer tüm ilgili birimlerimiz Ankara’nın dört bir yanında teyakkuz halinde olup, sağanak yağışların olası olumsuz etkilerine karşı görev başındadır. pic.twitter.com/4hGOORCUqJ — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 17, 2019

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